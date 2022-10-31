Дмитрий Яшкин: «Отстранение россиян пошло бы НХЛ во вред. Их много среди звезд лиги»
Форвард СКА Дмитрий Яшкин поделился мнением об отношении НХЛ к россиянам.
– Как думаете, почему НХЛ не стала отстранять россиян, несмотря на большое давление на лигу?
– Сложно сказать. Наверное, один из главных поводов в том, что среди звезд лиги есть много россиян. Такое отстранение пошло бы во вред им самим.
И в принципе много рекламы на них делают, поэтому они являются частью этой лиги, – сказал Яшкин, выступавший в прошлом сезоне за «Аризону».
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