Дмитрий Яшкин: «Отстранение россиян пошло бы НХЛ во вред. Их много среди звезд лиги»

Форвард СКА Дмитрий Яшкин поделился мнением об отношении к россиянам.

– Как думаете, почему НХЛ не стала отстранять россиян, несмотря на большое давление на лигу?

– Сложно сказать. Наверное, один из главных поводов в том, что среди звезд лиги есть много россиян. Такое отстранение пошло бы во вред им самим.

И в принципе много рекламы на них делают, поэтому они являются частью этой лиги, – сказал Яшкин, выступавший в прошлом сезоне за «Аризону».