Ларионов о 2:4 от «Динамо»: «Никак не удается реализовать то, что создаем. Это процесс, который требует времени»
Игорь Ларионов высказался после матча против «Динамо» (2:4).
«Поздравляю «Динамо» с победой. Хороший матч, хорошее удержание победного счета. Мы разочарованы поражением, но в целом ребята порадовали своим усилием и стремлением сравнять.
К сожалению, не удается никак реализовать то, что создаем, но это процесс, который требует времени. Надеюсь, мы добавим в завершении. Нам нужная вторая и третья линии, которые будут поддерживать тройку Кручинина, Гончарука и Коваленко.
В целом, еще раз с победой поздравляю «Динамо». Была хорошая атмосфера на стадионе, рад, что болельщики приходят смотреть матч в час дня – удобное время для семей и для мальчишек и девчонок, которые хотят играть в хоккей», – сказал главный тренер «Торпедо».
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