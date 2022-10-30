Ларионов о 2:4 от «Динамо»: «Никак не удается реализовать то, что создаем. Это процесс, который требует времени»

высказался после матча против (2:4).

«Поздравляю «Динамо» с победой. Хороший матч, хорошее удержание победного счета. Мы разочарованы поражением, но в целом ребята порадовали своим усилием и стремлением сравнять.

К сожалению, не удается никак реализовать то, что создаем, но это процесс, который требует времени. Надеюсь, мы добавим в завершении. Нам нужная вторая и третья линии, которые будут поддерживать тройку Кручинина, Гончарука и Коваленко.

В целом, еще раз с победой поздравляю «Динамо». Была хорошая атмосфера на стадионе, рад, что болельщики приходят смотреть матч в час дня – удобное время для семей и для мальчишек и девчонок, которые хотят играть в хоккей», – сказал главный тренер .