Ларионов о 2:4 от «Динамо»: «Никак не удается реализовать то, что создаем. Это процесс, который требует времени»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Динамо Алексей Кручинин Николай Коваленко Сергей Гончарук Хоккей

Игорь Ларионов высказался после матча против «Динамо» (2:4).

«Поздравляю «Динамо» с победой. Хороший матч, хорошее удержание победного счета. Мы разочарованы поражением, но в целом ребята порадовали своим усилием и стремлением сравнять.

К сожалению, не удается никак реализовать то, что создаем, но это процесс, который требует времени. Надеюсь, мы добавим в завершении. Нам нужная вторая и третья линии, которые будут поддерживать тройку Кручинина, Гончарука и Коваленко.

В целом, еще раз с победой поздравляю «Динамо». Была хорошая атмосфера на стадионе, рад, что болельщики приходят смотреть матч в час дня – удобное время для семей и для мальчишек и девчонок, которые хотят играть в хоккей», – сказал главный тренер «Торпедо».

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