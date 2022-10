Ротенберг о стратегии СКА: «Пример – «Барселона», волновали игра и развитие хоккеистов в системе. Я изучил всех тренеров сборной Канады, когда мы с ними играли»

рассказал о стратегии развития СКА на примере футбольного клуба «Барселона».

– Расскажите про последние годы в СКА. Вот вы уже глава штаба – и после Знарка тренеры менялись каждый год. Команда доходила до финала конференции и билась с ЦСКА – это вряд ли можно было назвать провалом, но тренеры все равно менялись. Что это был за процесс?

– После победы на Олимпиаде в 2018-м сели с руководителями нашего хоккея и обсудили, что нужно менять саму систему игры. Чтобы выигрывать финал не на тоненького, как мы это сделали.

Победителей не судят, но в то же время мы смотрим на спортивную составляющую – хотели улучшить систему игры, чтобы выигрывать с явным преимуществом.

Пример – стратегия футбольного клуба «Барселона». Есть такой фильм Take the Ball, Pass the Ball – именно о том, как они создавали эту систему. Сначала определили стратегию развития клуба, ту систему, в которую они хотят играть. И потом под нее набирали игроков и тренеров, а не наоборот.

Мы приняли такое же решение – будет стратегия развития хоккейного клуба СКА. И искали варианты, как нам прийти к нужной игре. Да, результат абсолютно точно был, мы ничего не проваливали, но в то же время: как мы играем, как игроки развиваются в этой системе, развиваются ли они вообще – вот это нас волновало.

И мы искали. Со всеми тренерами остаемся в хороших отношениях, они все сейчас работают главными, добиваются высокого результата – это тоже следствие нашей общей работы.

Каждый главный тренер имеет право на свою систему игры. Но мы развиваем свою. То, как мы играли, не устраивало в целом с точки зрения будущего и стратегии нашего клуба. Тут мы не сошлись.

Все равно центр принятия решений – всегда главный тренер. Как ни крути. Генеральный менеджер в нашем мире не принимает решений. Назвали должность «глава штаба», но глава штаба не находится на лавке.

Помните историю с Канадой на ЧМ-2021? Мне задавали много вопросов: почему там Морозов вышел на смену? Почему ушел со смены? Почему он вообще был в составе… Ну вы же понимаете, это классика хоккея: центр принятия решений – лавка.

Есть рация, хорошо. Но вы же знаете – по рации можно посоветовать или не советовать. Но решение на лавке принимает главный тренер. Даже если ему посоветовать не выпускать условного Морозова – дай бог Ивану здоровья, счастья, успехов в его карьере, мы просто этот момент обсуждаем, без претензий – центр принятия решений все равно на лавке. Лавка влияет на тонкие моменты в игре – гейм-менеджмент, управление игрой.

Взять сборную, которую мы привезли в Братиславу-2019 – была проведена просто фантастическая работа, чтобы собрать этих ребят. Я там ночами не спал, звонил генменеджерам, звонил всем. Дальше миллион нюансов: большая площадка, другой стандарт судейства в ИИХФ, все правда.

Но этой командой могли выиграть? Сто процентов могли. А где принимаются основные решения? Кого выпустить на лед? Это все равно решает только главный тренер. Или тот, кто управляет игрой, если главный тренер передал полномочия.

Поэтому мы идем по нашему плану. У нас есть стратегия развития клуба – и мы движемся в этом направлении. Для нас важно именно соблюдать базовые принципы, не отходить от них. То, что мы прошли эти чемпионаты мира, Кубок мира в Торонто – это дало очень много мне лично.

Все, что мы сейчас используем в клубе и будем использовать в сборной, я собрал за десять лет работы. Со всех чемпионатов мира, от всех тренеров, с которыми работал. Поэтому всем благодарен.

Я изучил всех тренеров, которые работали в сборной Канады, когда мы с ними играли. Помните игру в Кельне, когда мы вели 2:0 и проиграли 2:4 в третьем периоде – там как раз был тренером Канады.

– Одно из самых обидных поражений за последние годы, мне кажется.

– Коучинг, коучинг, коучинг, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Интервью Романа Ротенберга: зачем стал тренером, как вдохновлялся «Барселоной» и почему СКА сейчас всех выносит