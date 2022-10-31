Александр Радулов: «Не надо выставлять меня плохим, статистика в «Ак Барсе» не выглядит плохой. Видимо, я обидел кого-то, но не понимаю чем»

привел в аргумент свою статистику в на фоне ситуации в клубе.

36-летний нападающий пропустил матч с «Нефтехимиком» (5:2), из состава хоккеиста вывел главный тренер команды .

Радулов набрал 15 (8+7) очков в 22 играх сезона. При этом в последних девяти матчах у форварда 2 (0+2) набранных балла.

– Когда вы приходили в «Ак Барс» к Знарку, должны были понимать, что может быть именно к вам предвзятое отношение.

– Я старался об этом не думать, не забивать этим голову. Я приходил, чтобы каждый день просто делать свою работу.

И я до сих пор это делаю и буду это делать, пока играю в хоккей, потому что люблю эту игру. Я буду работать и отдаваться полностью, пока выхожу на лед.

Видимо, я чем-то обидел кого-то, но просто не понимаю чем. Не надо меня выставлять плохим.

Знаю, что я очень эмоциональный, могу что-то резкое сказать, но я очень отходчивый и всегда способен на диалог… Сейчас для многих людей, которые не знают истинного положения дел, все выглядит так, что во мне что-то не так.

Но нас всех брали сюда давать результат, и я прикладываю все усилия, чтобы он был! А даже если сейчас посмотреть на статистику, то она не выглядит плохой.

– Но сейчас уже ситуация с вашим отстранением произошла. Что дальше?

– Дальше покажет время. Я тренируюсь, готовлюсь в штатном режиме. Дальше – как клуб решит, как клуб захочет. Я работал в полную силу и продолжаю это делать, независимо от ситуации.

– Можно ли вообще поправить ту ситуацию, в которую «Ак Барс» угодил?

– Сезон длинный, все поправимо. Здесь просто нужно работать и идти к одной цели, где-то побольше играть на ошибках соперниках, минимизировать какие-то свои ошибки, попроще действовать.

Во время игры, когда у нас что-то не получается, нужно вносить корректировки, пытаться переломить ход матча.

Главный тренер говорит, как играть, мы выполняем, потом со всех одинаково спрашивают. Я так это вижу, тогда все будет нормально, – сказал Радулов.