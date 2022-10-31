Команда по следж-хоккею из Югры поддержала раненного на Украине. Он хотел протез, которым «можно держать клюшку»

Команда по следж-хоккею из Югры поддержала раненного на Украине Егора Букина из Кондинского района.

«Желаем скорейшего выздоровления, восстановления. Мы гордимся, что в Югре проживают такие отважные люди», – сказал в видеообращении нападающий команды «Югра» Илья Волков.

Мужчине требуется протезирование, он получил ранение в августе во время участия в СВО. На вопрос, какой протез он хотел бы, Егор Букин ответил: «Такой, чтобы можно было держать клюшку».