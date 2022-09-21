Ротенберг о счете в случае матча России и Канады: «Победный. Хорошо подготовиться, каждому раздать индивидуальный план – был бы шанс»

Роман Ротенберг считает, что сборная России может обыграть сборную Канады.
– Если бы сейчас сильнейшие сборные России и Канады сыграли между собой, какой был бы счет?
– Победный.
– А если серьезно?
– Если собрать лучших и хорошо подготовиться, каждому раздать индивидуальный план – был бы шанс.
Мы ведь играли в 2016 году на Кубке мира в Торонто. Там главный тренер Олег Знарок раздал каждому по индивидуальному плану.
Но где‑то нас подвела работа над собой. И после летней паузы было видно, что лучше подготовились канадцы.
А так мы играли на равных, и весь вопрос был в подготовке. Мы ведь могли победить Канаду, – заявил первый вице-президент Федерации хоккея России.