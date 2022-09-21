Ротенберг о счете в случае матча России и Канады: «Победный. Хорошо подготовиться, каждому раздать индивидуальный план – был бы шанс»

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Роман Ротенберг считает, что сборная России может обыграть сборную Канады.

– Если бы сейчас сильнейшие сборные России и Канады сыграли между собой, какой был бы счет?

– Победный.

– А если серьезно?

– Если собрать лучших и хорошо подготовиться, каждому раздать индивидуальный план – был бы шанс.

Мы ведь играли в 2016 году на Кубке мира в Торонто. Там главный тренер Олег Знарок раздал каждому по индивидуальному плану.

Но где‑то нас подвела работа над собой. И после летней паузы было видно, что лучше подготовились канадцы.

А так мы играли на равных, и весь вопрос был в подготовке. Мы ведь могли победить Канаду, – заявил первый вице-президент Федерации хоккея России.

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