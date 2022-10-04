Александр Кожевников: «Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Он готов достигать больших целей»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кожевников считает, что Роман Ротенберг мог бы тренировать сборную России.

На данный момент Ротенберг является главным тренером СКА.

Также недавно стало известно о его назначении на пост главного тренера команды «Россия 25».

«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Прогресс Ротенберга, как тренера, и результаты его работы видны всем.

Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек и он готов достигать больших целей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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