Александр Кожевников: «Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Он готов достигать больших целей»

считает, что мог бы тренировать сборную России.

На данный момент Ротенберг является главным тренером .

Также недавно стало известно о его назначении на пост главного тренера команды «Россия 25».

«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Прогресс Ротенберга, как тренера, и результаты его работы видны всем.

Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек и он готов достигать больших целей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.