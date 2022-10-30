Террьен о клубе НХЛ в Квебеке: «Владельцам «Монреаля» во главе с Молсоном не нужны «Нордикс»

Мишель Террьен высказался касательно возможного возвращения в НХЛ клуба «Квебек Нордикс».

Бывший главный тренер «Монреаля» поделился мыслями о том, что играет на 5-тысячной арене студенческой команды.

«Для меня неприемлемо проводить матчи на такой арене. Ассоциация игроков должна заняться вопросом упущенной выгоды. Особенно, когда есть города, готовые принимать клубы. Квебек должен быть здесь [в НХЛ].

Возвращение в лигу? Я думаю, что у нас нереалистичные мечты. Группе владельцев «Канадиенс» во главе с Джеффом Молсоном – он, кажется, был президентом клуба в 2016 году, а я в то время был в команде – не нужны «Нордикс».

Молсон был не против возрождения соперничества с «Нордикс»? Поставьте себя на его место. Он не может выйти и сказать: «Мне не нужны «Нордикс», я хочу оставить все доходы себе».

Соперничество и энтузиазм, которые это [возвращение] вызвало бы, были бы невероятными для Квебека. Я думаю, это было бы важно. К сожалению, я не думаю, что группа владельцев «Монреаль Канадиенс» хочет видеть «Нордикс», – сказал Террьен.

Клубы из Квебека выступали в НХЛ в сезонах-1919/20, а также с 1979 по 1995 годы. Обе команды в итоге переехали – в Гамильтон и Денвер соответственно.

В 2015 году город подавал заявку на создание нового клуба в рамках расширения лиги вместе с Лас-Вегасом, но в итоге снял ее по финансовым причинам.