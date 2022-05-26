Маккиннон забил 36-й гол в плей-офф и вышел на 3-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

набрал 4 (3+1) балла в матче плей-офф с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ, 3-2 в серии).

Теперь на счету нападающего 82 (36+46) очка в 59 играх Кубка Стэнли в карьере.

Маккиннон превзошел достижения Мишеля Гуле и Милана Гейдука (по 34 гола в плей-офф) и вышел на третье место среди снайперов в истории «Колорадо» и .

Второе место занимает (58). Рекордсмен – (84).

Напомним, «Квебек» переехал в Денвер 1995 году.

Вот это сюжет! Маккинонон сделал хет-трик и сотворил шедевр в концовке, но «Блюз» не сломались и спасают серию