Маккиннон забил 36-й гол в плей-офф и вышел на 3-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

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Нэтан Маккиннон набрал 4 (3+1) балла в матче плей-офф с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ, 3-2 в серии).

Теперь на счету нападающего «Колорадо» 82 (36+46) очка в 59 играх Кубка Стэнли в карьере.

Маккиннон превзошел достижения Мишеля Гуле и Милана Гейдука (по 34 гола в плей-офф) и вышел на третье место среди снайперов в истории «Колорадо» и «Квебека».

Второе место занимает Петер Форсберг (58). Рекордсмен – Джо Сакик (84).

Напомним, «Квебек» переехал в Денвер 1995 году.

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