4600 зрителей посетили 1-й матч «Аризоны» на 5-тысячной арене студенческой команды. Клуб проиграл «Виннипегу»

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На 1-й матч «Аризоны» на арене студенческой команды пришли 4600 зрителей, она вмещает 5000.

«Койотис» уступили «Виннипегу» (2:3 ОТ), хотя вели со счетом 2:0. Первый гол на Mullett Arena стал форвард хозяев Кристиан Фишер. 

Клуб будет играть на арене команды университета Аризоны как минимум в течение 3 сезонов. 

«Аризона» покинула Глендэйл, где выступала с 2003 года, из-за разногласий с руководством города. «Койотис» планируют построить новую арену в Темпе – одном из пригородов Финикса. 

В текущем регулярном чемпионате НХЛ у команды 2 победы при 5 поражениях. 

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