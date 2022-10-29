4600 зрителей посетили 1-й матч «Аризоны» на 5-тысячной арене студенческой команды. Клуб проиграл «Виннипегу»

На 1-й матч «Аризоны» на арене студенческой команды пришли 4600 зрителей, она вмещает 5000.

«Койотис» уступили (2:3 ОТ), хотя вели со счетом 2:0. Первый гол на Mullett Arena стал форвард хозяев Кристиан Фишер.

Клуб будет играть на арене команды университета Аризоны как минимум в течение 3 сезонов.

покинула Глендэйл, где выступала с 2003 года, из-за разногласий с руководством города. «Койотис» планируют построить новую арену в Темпе – одном из пригородов Финикса.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ у команды 2 победы при 5 поражениях.