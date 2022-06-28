Каменский о переезде «Квебека» в Денвер: «Сюрприз был, но мы солдаты: сказали ехать – и мы поехали. Приняли отлично – как родных»

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Валерий Каменский вспомнил о переезде «Квебека» в Денвер, где он стал «Колорадо»

Это произошло в 1995 году. В первом же сезоне на новом месте клуб выиграл Кубок Стэнли

В этом сезоне клуб выиграл трофей в третий раз в своей истории. 

«Команду приняли отлично – как родных. Во всем помогали – обустраиваться, выбирать квартиры, во всех отношениях помогали.

Сам переезд был сюрпризом, неожиданно произошел. Но мы, как говорится, солдаты: нам сказали ехать – и мы поехали.

Конечно, Денвер – хороший город, и в хороший город всегда приятно ехать», – сказал бывший форвард «Эвеланш».

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