Никита Квартальнов: «Блата в «Ак Барсе» не было. Дыняка уничтожали в прессе вместе со мной и отцом. Но он доказывает, что является игроком элитного класса»

Агент Никита Квартальнов высказался о своих клиентах в .

– У вас настоящая хоккейная семья. Вы представляете интересы Александра и – ваших брата и кузена. Иногда в прессе возникали разговоры о том, что вы лоббируете интересы друг друга или стараетесь устроить своих игроков в «Ак Барс», где тогда работал ваш отец. Сильно ли это напрягало?

– Конечно, эти разговоры напрягали. Но я всегда говорил парням, с которыми я работал в «Ак Барсе»: «Ребята, блата здесь никакого нет». Это подтверждается примером . Первые два года его очень сильно уничтожали в прессе вместе со мной и отцом. Но этот парень прошел большой путь, на котором он многое вытерпел. И сейчас он доказывает то, что является игроком элитного класса. В своей нише он входит в тройку лучших игроков нашей лиги.

У меня там был еще Артур Бровкин, которого иногда подключали к играм, но он не оправдывал доверия своими результатами, поэтому и играл в Высшей лиге. Блата в «Ак Барсе», что бы кто ни думал, не было никакого. Это против моих правил. Что касается Дыняка, то он в прошлом году показал хороший результат в плане своей игры и заслужил хороший контракт. Большое спасибо Марату Валиуллину за то, что услышал меня, и мы договорились. Часто в российском хоккее бывает такое, что у ребят сносит крышу, когда они начинают получать большие деньги. Но Дыняк наоборот, воспринял это как мотивацию, и начал еще больше доказывать, – сказал хоккейный агент.