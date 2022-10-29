Участница группы поддержки «Торпедо» победила в конкурсе «Краса России»: «Подтвердила, что самые красивые девушки страны живут в Нижнем Новгороде!»

Участница группы поддержки Дарья Луконькина победила в конкурсе «Краса России».

«В начале октября Дарья стала победительницей конкурса «Мисс Нижний Новгород», получив право представлять наш город и клуб в конкурсе самых красивых девушек России!

26 октября, когда хоккеисты «Торпедо» принесли болельщикам победу над московским «Динамо», Дарья подарила Нижнему Новгороду еще одну важную викторию, официально подтвердив, что самые красивые девушки страны живут именно в нашем городе!

Группа поддержи «Torpedo STARS» дважды признавалась самой красивой в , и успех Дарьи – яркое подтверждение высокого звания нижегородского чирлидинга!

Впереди у Дарьи – участие от нашей страны в конкурсе «Мисс Земля», который пройдет в 2023 году на Филиппинах! Поздравляем представительницу «Torpedo STARS» с титулом самой красивой девушки в России и желаем победы на мировом конкурсе красоты!» – говорится на сайте клуба.

«Эта победа не только моя, эта победа всего города и победа, конечно, для болельщиков и команды «Торпедо», – сказала Луконькина.