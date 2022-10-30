Кудашов о 4:2 с «Торпедо»: «Отличная игра с обилием моментов, интересными ходами, комбинациями. Довольны победой»

прокомментировал победу в матче против (4:2).

– Отличная игра с обилием моментов, с интересными ходами, с комбинациями, при поддержке болельщиков и с хорошей атмосферой. Поэтому и довольны победой.

– Третий раз в сезоне в 13:00 матч и третий раз получается очень качественным первый период. Может попросить руководство, чтобы все домашние матчи так начинались по выходным?

– Мы и так попросили – это не шутка.

– Сыграли два матча с «Торпедо» на коротком промежутке времени. Вы почувствовали, что эта команда отличается от других и играет в другой хоккей?

– В чем заключается отличие?

– Они не отбрасываются, выходят из зоны через короткий пас. Рискуют, но всегда придерживаются этого стиля.

– Все тренеры всегда это просят. Никто не заставляет и не говорит игрокам, чтобы они выбрасывали шайбу и бежали за ней. Если есть понимание руководством, что делает тренер, то мы все воспитаны на таком хоккее и все любим в него играть.

Однако, если после двух поражений могут выговаривать, не мне, но другим, то ты уже будешь играть без риска и делать только гарантированные вещи, которые дают результат.

– Какие изменения по игре вносились, отталкиваясь от прошлого матча с «Торпедо» в Нижнем Новгороде?

– Никаких изменений не делали.

– Вы играете матчи через день, а по игре кажется, что сил будто бы с запасом. Объясните секрет подготовки.

– Мы сейчас вообще не тренируемся. Выходим только на игры. Не всегда проводим даже раскатки – зависит от времени начала матча, – сказал главный тренер .