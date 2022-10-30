Станислав Галиев: «Ак Барс» настраивается на каждую игру, как на битву. Не все получается, но мы не опускаем руки»

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Станислав Галиев поделился мыслями в преддверии матча против «Нефтехимика».

Игра состоится сегодня, 30 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Мы сейчас в таком состоянии и позиции, что настраиваемся на каждую игру, как на битву. Не все у нас получается, но мы не опускаем руки, стараемся. Надо переломить эту черную полосу, хотим сегодня порадовать наших болельщиков.

– Как ребята настраиваются на игру с «Нефтехимиком»?

– У нас точно нет проблем с настроем. Если посмотреть на турнирную таблицу: нам нужны очки, желательно два очка в каждой игре. Сегодня будем биться.

– Команда много атакует, но мало результативных очков. Что надо изменить?

– Да, к сожалению, забиваем одну-две шайбы за матч. Тяжело выигрывать, мало забрасывая. Здесь только один выход – надо забивать любыми способами, – сказал нападающий «Ак Барса».

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