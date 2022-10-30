Бабенко об изменениях в составе «Ак Барса»: «Формируем 4 звена, которые должны показывать результативный хоккей»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Нефтехимика».
Игра состоится сегодня, 30 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
– У команды было 3 дня подготовки к матчу. Насколько игроки смогли перезагрузиться после неудачного выезда?
– Сделали работу над ошибками, работали, разобрали в очередной раз те моменты, которые у нас пока не получаются, в частности меньшинство. Этот компонент пытаемся улучшить и постараемся исключить ненужные удаления.
– «Нефтехимик» находится на предпоследней строчке «Востока». Не боитесь столкнуться с недооценкой соперника?
– Мы и сами находимся внизу турнирной таблицы, не смотрим на позиции других. У нас тоже много пропущенных шайб и отрицательный баланс заброшенных шайб, поэтому надо искать счастье у чужих ворот.
– По составу уже анонсировались изменения.
– Состав меняется с первой игры, ничего нового в этом нет. Формируем 4 звена, которые должны выходить и показывать красивый, а самое главное, результативный хоккей, – сказал Юрий Бабенко.
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