Бабенко об изменениях в составе «Ак Барса»: «Формируем 4 звена, которые должны показывать результативный хоккей»

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Нефтехимика».

Игра состоится сегодня, 30 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– У команды было 3 дня подготовки к матчу. Насколько игроки смогли перезагрузиться после неудачного выезда?

– Сделали работу над ошибками, работали, разобрали в очередной раз те моменты, которые у нас пока не получаются, в частности меньшинство. Этот компонент пытаемся улучшить и постараемся исключить ненужные удаления.

– «Нефтехимик» находится на предпоследней строчке «Востока». Не боитесь столкнуться с недооценкой соперника?

– Мы и сами находимся внизу турнирной таблицы, не смотрим на позиции других. У нас тоже много пропущенных шайб и отрицательный баланс заброшенных шайб, поэтому надо искать счастье у чужих ворот.

– По составу уже анонсировались изменения.

– Состав меняется с первой игры, ничего нового в этом нет. Формируем 4 звена, которые должны выходить и показывать красивый, а самое главное, результативный хоккей, – сказал .

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