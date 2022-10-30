Аскаров одержал 2-ю победу за 2 дня в АХЛ, отразив 30 бросков «Чикаго Вулвс» из 33. У Кочеткова 46 сэйвов после 50 бросков

Теги Каролина Нэшвилл АХЛ Чикаго Вулвс Милуоки Петр Кочетков Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров одержал 2-ю победу за 2 дня в АХЛ, отразив 30 бросков «Вулвс» из 33.

Российский вратарь «Милуоки» (фарм «Нэшвилла») провел второй матч за 2 дня, сыграв с «Чикаго Вулвс» (фарм «Каролины»), чьи ворота защищал другой россиянин – Петр Кочетков.

Аскаров отразил 30 бросков из 33 и одержал вторую победу в лиге (в 4 матчах – 89,6% сэйвов при коэффициенте надежности 3,00).

Кочетков отбил 46 бросков из 50. У него 1 победа в сезоне при 3 поражениях (89,8%, 3,25).

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