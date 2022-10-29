Аскаров одержал 1-ю победу в АХЛ, отразив 25 бросков «Бельвиля» из 27. В первых 2 играх сезона он пропустил 7 шайб

Теги Нэшвилл АХЛ Милуоки Бельвиль Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Хоккей

Ярослав Аскаров одержал 1-ю победу в АХЛ, отразив 25 бросков «Бельвиля» из 27. 

20-летний вратарь «Милуоки» (фарм-клуб «Нэшвилла») проводил свой 3-й матч в лиге. 

До игры с «Сенаторс» (4:2) он потерпел 2 поражения, пропустив в общей сложности 7 шайб. 

Добавим, что один из голов «Эдмиралс» в этом матче записал на свой счет форвард Егор Афанасьев. Его признали первой звездой встречи. 

В 5 матчах сезона у него 3 (2+1) балла. 

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