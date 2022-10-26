Кочетков одержал 1-ю победу в сезоне АХЛ, отразив 29 бросков «Техаса» из 30. Пономарев поставил точку в матче
Петр Кочетков одержал 1-ю победу в сезоне АХЛ, отразив 29 бросков «Техаса» из 30.
«Чикаго Вулвс» одержали победу со счетом 3:1. Точку в матче поставил Василий Пономарев, поразивший пустые ворота. У форварда 2 шайбы в 3 матчах текущего сезона.
Кочетков выиграл первый матч после 2 стартовых поражений при 8 пропущенных шайбах.
Добавим, что вратарь «Старс» Антон Худобин в этой игре остался в запасе. У него 2 победы в 2 матчах в текущем сезоне.
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