Кочетков одержал 1-ю победу в сезоне АХЛ, отразив 29 бросков «Техаса» из 30. Пономарев поставил точку в матче

одержал 1-ю победу в сезоне , отразив 29 бросков «Техаса» из 30.

одержали победу со счетом 3:1. Точку в матче поставил , поразивший пустые ворота. У форварда 2 шайбы в 3 матчах текущего сезона.

Кочетков выиграл первый матч после 2 стартовых поражений при 8 пропущенных шайбах.

Добавим, что вратарь «Старс» в этой игре остался в запасе. У него 2 победы в 2 матчах в текущем сезоне.