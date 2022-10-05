Владислав Третьяк: «Если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки или приблизиться к нему, над этим надо работать каждый день. Ему это под силу»

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Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Горди Хоу играл до 50 лет, и все зависит от мотивации и настроения, и если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки или приблизиться к нему, то над этим надо работать каждый день. Считаю, что Овечкину это под силу. 37 лет – это опыт, он уже все знает, все умеет.

Он играет [долгое время] в одной команде, и это очень важно, потому что когда ты меняешь команду, это очень тяжело, и команда к тебе привыкает. А здесь все зависит от него, физической формы», – сказал президент Федерации хоккея России.

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