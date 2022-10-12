Кузнецов о погоне Овечкина за Гретцки: «Для него это важно. Это большая мотивация»
Евгений Кузнецов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Я думаю, что он хорошо работал в течение всего года, чтобы быть в хорошей форме и сохранять мотивацию.
Он гонится за довольно важной вещью, даже если не говорит об этом. Никто не упоминает об этом, но для него это важно, и это большая мотивация», – сказал форвард «Вашингтона».
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