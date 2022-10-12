Кузнецов о погоне Овечкина за Гретцки: «Для него это важно. Это большая мотивация»

высказался о погоне за рекордом .

Капитан «Вашингтона» имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Я думаю, что он хорошо работал в течение всего года, чтобы быть в хорошей форме и сохранять мотивацию.

Он гонится за довольно важной вещью, даже если не говорит об этом. Никто не упоминает об этом, но для него это важно, и это большая мотивация», – сказал форвард .