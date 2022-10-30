Романов набрал 2-е очко за «Айлендерс», сделав передачу во 2-й игре подряд. У него 3 броска, 3 хита и 2 блока против «Колорадо»
Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:4).
Россиянин набрал 2-е (0+2) очко за ньюйоркцев, отметившись ассистом во второй игре подряд.
Он провел 9-ю игру в дебютном сезоне за «Айлендерс» после обмена из «Монреаля».
Сегодня за 20:01 (1:15 – в меньшинстве) у Романова 3 броска в створ ворот, 3 хита, 2 блок-шота, полезность – «плюс 1».
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