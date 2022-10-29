Проворов идет на 3-м месте в НХЛ по блокам (29, в игре с «Флоридой» – 9), Романов – 4-й, Сергачев – 7-й

идет на 3-м месте в по блокам (29, в игре с «Флоридой» – 9).

Защитник «Филадельфии» входит в топ самых блокирующих игроков лиги в текущем сезоне.

У него 29 заблокированных бросков в 7 матчах, в том числе 9 – в последнем матче с «Флоридой» (4:3).

Лидером является защитник (39 блоков в 9 матчах). Второе место у из (37 в 8). Четвертое – у из (26 в 8).

Отметим, что в топ-10 входит еще один российский защитник – из . Он 7-й с 22 блоками в 8 играх.