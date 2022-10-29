Проворов идет на 3-м месте в НХЛ по блокам (29, в игре с «Флоридой» – 9), Романов – 4-й, Сергачев – 7-й
Иван Проворов идет на 3-м месте в НХЛ по блокам (29, в игре с «Флоридой» – 9).
Защитник «Филадельфии» входит в топ самых блокирующих игроков лиги в текущем сезоне.
У него 29 заблокированных бросков в 7 матчах, в том числе 9 – в последнем матче с «Флоридой» (4:3).
Лидером является защитник «Вегаса» Алек Мартинес (39 блоков в 9 матчах). Второе место у Дэвида Савара из «Монреаля» (37 в 8). Четвертое – у Александра Романова из «Айлендерс» (26 в 8).
Отметим, что в топ-10 входит еще один российский защитник – Михаил Сергачев из «Тампы». Он 7-й с 22 блоками в 8 играх.
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