Романов набрал 1-е очко за «Айлендерс» – в 8-й игре: пас на победный гол, 3 блока, «+3» за 20:22 против «Каролины»
Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:2).
На 37-й минуте россиянин ассистировал Джошу Бэйли, который забросил победную шайбу.
Романов набрал 1-е очко за «Айлендерс», он провел 8-ю игру в дебютном сезоне в нью-йоркском клубе после обмена из «Монреаля».
Сегодня за 20:22 (0:58 – в меньшинстве) у Романова 1 бросок в створ ворот, 2 хита, 3 блок-шота, полезность – «плюс 3».
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