Романов набрал 1-е очко за «Айлендерс» – в 8-й игре: пас на победный гол, 3 блока, «+3» за 20:22 против «Каролины»

Защитник «Айлендерс» сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Каролиной» (6:2).

На 37-й минуте россиянин ассистировал Джошу Бэйли, который забросил победную шайбу.

Романов набрал 1-е очко за , он провел 8-ю игру в дебютном сезоне в нью-йоркском клубе после обмена из «Монреаля».

Сегодня за 20:22 (0:58 – в меньшинстве) у Романова 1 бросок в створ ворот, 2 хита, 3 блок-шота, полезность – «плюс 3».