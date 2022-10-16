Юрий Новиков: «Романов бесстрашный, готов броситься под шайбу и перекусать всю пятерку соперника»
Юрий Новиков поделился мнением о защитнике Александре Романове.
В межсезонье хоккеист перешел из «Монреаля» в «Айлендерс».
«Романов сражается. Год назад я беседовал с его папой и сказал, что Саша попал в очень сложную команду. «Монреаль» очень много играет в обороне, и мне его даже жалко было.
Саша – своеобразный защитник. Он очень полезен в подыгрыше, как хавбек. Могу сравнить его с Полом Коффи. Он бесстрашный, готов броситься под шайбу и перекусать всю пятерку соперника, что не совсем нужно. У него очень много желания. Думаю, что со временем мы увидим очень яркого защитника на уровне НХЛ. В этом я убежден.
Так вот, когда я его отцу сказал, что Александр попал в очень сложную команду, мне очень понравился ответ отца. Он не стал мне подыгрывать и сказал: «Пусть терпит». И это меня поразило.
Этот переход дал ему хороший импульс, и мы можем увидеть очень сильного игрока», – сказал заслуженный тренер России.
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