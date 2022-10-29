Скабелка после 1:5 от «Салавата»: «У «Барыса» много пассажиров. Не можем мириться с таким положением, будем принимать какие-то решения»

подвел итоги матча с (1:5).

– Попали в непростую ситуацию, если говорить не только об игре. У нас много индивидуальных ошибок. Можно констатировать, что у нас много пассажиров. У нас должны быть лидеры. Чья-то травма – шанс для тех, кто мало играет. Они хотят играть, но пока не соответствуют.

Мы расстроены. Мы не можем мириться с таким положением, будем принимать какие-то решения.

Если говорить по матчу, мы начали неплохо, потом пропустили два гола. Броски были не очень опасные, но вблизи ворот. Уфа сейчас вкатилась, на подъеме, у них хорошее движение, пользуются контратаками.

– «Салават» много атаковал, что не получилось у «Барыса»?

– Уфа была быстрее нас, точнее играла, совершила меньше ошибок.

– Есть ли претензии к Гудачеку?

– Есть, конечно. Два броска – два гола. Мы отошли от своей игры в обороне, мы не хотим давать сопернику бросать из таких положений.

– Насколько на команде сказывается травма Михайлиса?

– На нас сказывается каждая травма. Надеюсь, к следующей игре он вернется, – сказал главный тренер .