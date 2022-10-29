Разин о том, есть ли давление от руководства: «Ни малейшего. Я приму любое решение. Мне игра «Северстали» нравится»

высказался после матча против (1:5).

«Северсталь» проиграла 6-ю игру подряд.

«9 матчей за 18 дней со сложнейшими соперниками, 7 матчей на выезде… Такого выезда, как у нас, мне кажется, ни у кого не было. Хотя всем тяжело. В дальнейшем у нас календарь полегче, много домашних матчей. Надеемся ситуацию выправить, по крайней мере, я на это надеюсь.

Сегодня мы праздник не испортили, порадовались за сибирских болельщиков. Они у вас просто замечательные. Сегодня был отрезок, когда мы играли на равных, были моменты, но потом посыпались удаления. Соперник здорово реализовал большинство.

Я даже рад, что проиграли крупно. Переживать поражение, когда проиграл в одну шайбу и все решилось в концовке, труднее. У нас есть определенная тактика, мы стараемся играть активно, не строим забор на синей линии, не выбрасываем по борту. Я такой хоккей не люблю. Первый и второй период в откат стараемся не играть.

Игра разладилась? Мне игра моей команды нравится, она нормальная. Давление от руководства? Ни малейшего. Я приму любое решение. Но я очень рад, что у меня такое руководство», – сказал главный тренер .