Вратарь «Адмирала» Серебряков отразил 103 из 105 бросков в трех последних матчах
Никита Серебряков пропустил две шайбы в трех последних матчах.
Вратарь «Адмирала» не пропустил ни одного гола и отразил все 45 бросков в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:0 ОТ).
Ранее 26-летний голкипер парировал 21 из 22 бросков в матче со «Спартаком» (1:2 Б), а также 37 из 38 бросков в игре с «Северсталью» (2:1 Б).
Таким образом, вратарь команды из Владивостока отбил 103 из 105 бросков в трех последних матчах. Его статистику можно изучить здесь.
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