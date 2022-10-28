Вратарь «Адмирала» Серебряков отразил 103 из 105 бросков в трех последних матчах

пропустил две шайбы в трех последних матчах.

Вратарь не пропустил ни одного гола и отразил все 45 бросков в игре Фонбет чемпионата против (1:0 ОТ).

Ранее 26-летний голкипер парировал 21 из 22 бросков в матче со (1:2 Б), а также 37 из 38 бросков в игре с «Северсталью» (2:1 Б).

Таким образом, вратарь команды из Владивостока отбил 103 из 105 бросков в трех последних матчах. Его статистику можно изучить здесь.