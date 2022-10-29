Лидер гонки бомбардиров МХЛ Демидов о номере: «Я смотрел ЧМ-2012, Малкин зажигал. Решил взять 11-й, но он был занят. Выбрал 91-й»

Иван Демидов рассказал о выборе номера и равнении на Матвея Мичкова.

16-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров Olimpbet Чемпионата МХЛ с 27 (10+17) очками в 19 играх.

Всего у него 20 голов в МХЛ за карьеру. В возрасте до 17 лет больше забросили только (55) и Никита Кучеров (29).

«Я смотрел в 2012 году чемпионат мира, где наша сборная тогда победила. там зажигал, и я решил взять 11-й номер (в сборной Евгений выступал под 11-м номером – прим. Sports.ru), но в нашей команде он был занят, и я взял 91-й.

Про попадание в тройку лучших ребята мне сказали в раздевалке, мы посмеялись, пошутили и стали настраиваться на следующий матч.

Ажиотажа не чувствую: просто выхожу на игру и делаю свою работу. Хочется как можно ближе приблизиться к Матвею [Мичкову] – игр, я думаю, не хватит, но стимул, конечно, присутствует. С Матвеем я в этом году еще не играл, но по тем матчам видно, что он уже возмужал, готов полноценно играть в ВХЛ.

Что до меня, то морально, думаю, готов. Физически, мне кажется, надо добавлять в массе, скорости, системности. Что касается своих голов, то я стараюсь от всего абстрагироваться, не смотреть видео, чтобы самому не забивать себе этим голову. Это все для зрителей, а моя задача выходить и играть», – рассказал Демидов.

Малкин никогда не мечтал играть под 71-м номером: «Хочу на один сезон взять 11-й. Я играл под ним в детстве»

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