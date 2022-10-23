16-летний Демидов из «СКА-1946» забросил 20 шайб в МХЛ. Только у Мичкова и Кучерова было больше в возрасте до 17 лет 

16-летний нападающий Иван Демидов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Тайфуном» (7:1).

Теперь на его счету 45 (20+25) баллов в 42 играх Olimpbet Чемпионата МХЛ в карьере.

По количеству голов в МХЛ в возрасте до 17 лет Демидов обошел (18 шайб) и догнал (20).

Впереди только два игрока – (29) и (55).

17 лет Демидову исполнится 10 декабря.