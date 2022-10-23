16-летний Демидов из «СКА-1946» забросил 20 шайб в МХЛ. Только у Мичкова и Кучерова было больше в возрасте до 17 лет 

Теги рекорды МХЛ СКА-1946 Никита Кучеров Рихард Букартс Кирилл Капризов Матвей Мичков Хоккей

16-летний нападающий «СКА-1946» Иван Демидов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Тайфуном» (7:1).

Теперь на его счету 45 (20+25) баллов в 42 играх Olimpbet Чемпионата МХЛ в карьере.

По количеству голов в МХЛ в возрасте до 17 лет Демидов обошел Кирилла Капризова (18 шайб) и догнал Рихарда Букартса (20).

Впереди только два игрока – Никита Кучеров (29) и Матвей Мичков (55).

17 лет Демидову исполнится 10 декабря.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные