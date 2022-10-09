16-летний Демидов из «СКА-1946» забросил 17 шайб в МХЛ. В возрасте до 17 лет больше было только у Мичкова, Кучерова, Букартса и Капризова

16-летний Иван Демидов забил 17-й гол в МХЛ, больше в таком возрасте – у 4 игроков.

Нападающий сделал дубль в матче Olimpbet Чемпионата МХЛ с «Капитаном» (4:1). У него стало 7 шайб в 12 матчах текущего сезона.

Всего в лиге – 17 шайб в 37 матчах при 36 (17+19) очках.

Демидов догнал и Сергея Толчинского по количеству голов в возрасте до 17 лет.

Впереди только 4 игрока – (18), Рихард Букартс (20), (29) и (55).

17 лет Демидову исполнится 10 декабря, к этому времени «СКА-1946» проведет еще 20 матчей.