16-летний Демидов из «СКА-1946» забросил 17 шайб в МХЛ. В возрасте до 17 лет больше было только у Мичкова, Кучерова, Букартса и Капризова
16-летний Иван Демидов забил 17-й гол в МХЛ, больше в таком возрасте – у 4 игроков.
Нападающий «СКА-1946» сделал дубль в матче Olimpbet Чемпионата МХЛ с «Капитаном» (4:1). У него стало 7 шайб в 12 матчах текущего сезона.
Всего в лиге – 17 шайб в 37 матчах при 36 (17+19) очках.
Демидов догнал Михаила Григоренко и Сергея Толчинского по количеству голов в возрасте до 17 лет.
Впереди только 4 игрока – Кирилл Капризов (18), Рихард Букартс (20), Никита Кучеров (29) и Матвей Мичков (55).
17 лет Демидову исполнится 10 декабря, к этому времени «СКА-1946» проведет еще 20 матчей.
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