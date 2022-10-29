Кудашов после 3:4 Б со СКА: «Динамо» на правильном пути. Скоро будет все нормально»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча со (3:4 Б).

— Хочу поблагодарить болельщиков, которые создали атмосферу. Хоккей получился замечательный во всех смыслах. И наши болельщики, и болельщики СКА, которые приехали в большом количестве, здорово поддерживали команды, создавали антураж этой игры.

В начале могли пропустить еще больше, а в конце — забить. Поэтому и вышли на такой результат.

– В первом периоде увидели не лучшее , во втором и третьем – наверное, лучшее в этом сезоне. За счет чего удалось настолько сильно изменить игру по ходу матча?

— Работа была с нашей стороны в раздевалке, и игроки сами понимали, что они не так делают. Вначале была скованность. Не буду говорить, что неподготовленные, могу сказать, что была скованность необъяснимая для самих игроков. Она и сказалась. Это тот вопрос, с которым мы постоянно боремся.

Можно вернуться к азам и сказать, что команда молодая, которая только строится, учится, добивается прогресса в определенных моментах и местами не знает, как себя вести в тех или иных ситуациях. Мы на правильном пути, и скоро будет все нормально.

— Перед началом сезона вы говорили, что у команды может быть спад где-то в октябре, но сегодня второй и третий период были великолепными. Был ли этот спад, заметили ли вы его, и можно ли говорить, что он закончился?

— Спад не может быть запланированным, никто его не ждет, и я его не увидел. Есть проигрыши отдельных матчей. Спад — это когда команда вялая, беспомощная. Ни в одной игре я не могу сказать, что ребята не бились за очки.

— Замена Коновалова — чисто психологический момент?

— Не всегда замена вратаря происходит по причине его игры.

— Когда вернется Игумнов?

— Если не ошибаюсь, ему снимают гипс 3 ноября, – сказал .