Кудашов о 0:3 с «Торпедо»: «Динамо» побежало отыгрываться и пропустило две контратаки»

Главный тренер московского подвел итоги матча с (0:3).

— Думаю, хоккей всем понравился. Моментов масса была, вратари играли. Первый гол пропустили со вбрасывания — он был определяющим. Потом побежали отыгрываться и пропустили две контратаки.

— Показалось, что в первом периоде «Динамо» полностью прочитало игру «Торпедо» и было готово ко всем уловкам — долго разбирали соперника?

— Мы всегда отталкиваемся от своей игры, но учитываем особенности той команды, против которой играем. Да, были моменты, на которые обращали внимание. Разбирали недолго, на предыгровом собрании.

— Во втором периоде много бросали от синей линии. Попытались что-то изменить в тактике?

— Нет, просто у защитников была шайба, и они доставляли ее до ворот. Тут ничего особенного нет.

— Показалось, что большое удаление не выбило команду из колеи. Что случилось на 55-й минуте?

— Я же сказал: побежали отыгрываться. Оставалось 5 минут до конца игры — нам в защите, что ли, стоять? Побежали всеми силами, защитники подключались, поэтому пропустили на контратаках, – сказал .