Каменский про Овечкина: «Народ и пресса очень сильно давит с рекордом Гретцки. Это влияет на его игру»

высказался об игре старте сезона .

Капитан «Вашингтона» остался без очков в 5 матчах на старте сезона из 8. На этом отрезке у него 6 (3+3) очков при общей полезности «минус 8».

«Естественно, здесь нельзя винить только Овечкина – это результат всей команды, которая только начинает сезон, у них сейчас тяжелый период.

А Саша проводит достаточно много времени на льду, чтобы сделать команду лучше. Как говорится, плохая лошадь начинает с галопа, а хорошая постепенно.

Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо и команда реабилитируется. Народ и пресса очень сильно давит с рекордом Гретцки, это тоже влияет на его игру.

Он сильный парень, но думаю, этот фактор негативно сказывается. Конечно, мы все ждем и надеемся, но не стоит так акцентировать внимание», – сказал олимпийский чемпион.