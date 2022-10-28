Жамнов об игре Овечкина: «Не стоит заострять внимания на неудачах. У всего «Вашингтона» тоже не очень хороший старт»

считает, что не стоит обращать внимание на неудачи .

Капитан остался без очков в 5 матчах на старте сезона из 8. На этом отрезке у него 6 (3+3) очков при общей полезности «минус 8».

«Сезон же только начался. Бывает такое, все по разному вкатываются в сезон.

Бывает, что иногда в начале что-то не получается. Не стоит заострять внимания на неудачах Александра. Я думаю, что сезон у него будет хороший.

У всего «Вашингтона» сейчас же тоже не очень хороший старт. Сваливать все на одного игрока, я думаю – неправильно.

Шансы Александра побить рекорд есть, всегда есть», – заявил главный тренер сборной России.