Жамнов об игре Овечкина: «Не стоит заострять внимания на неудачах. У всего «Вашингтона» тоже не очень хороший старт»

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Алексей Жамнов считает, что не стоит обращать внимание на неудачи Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» остался без очков в 5 матчах на старте сезона из 8. На этом отрезке у него 6 (3+3) очков при общей полезности «минус 8».

«Сезон же только начался. Бывает такое, все по разному вкатываются в сезон.

Бывает, что иногда в начале что-то не получается. Не стоит заострять внимания на неудачах Александра. Я думаю, что сезон у него будет хороший.

У всего «Вашингтона» сейчас же тоже не очень хороший старт. Сваливать все на одного игрока, я думаю – неправильно.

Шансы Александра побить рекорд Уэйна Гретцки есть, всегда есть», – заявил главный тренер сборной России.

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