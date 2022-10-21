Дементьев о рекорде Гретцки: «Ажиотаж вокруг этих цифр может вносить нервозность, но Овечкин готов справиться с давлением»

поделился мнением об игре в сезоне-2022/23.

На счету нападающего 5 (2+3) очков в 5 играх.

– Не думаю, что Овечкин начал чемпионат недостаточно хорошо. Сезон длинный, много матчей. Я уверен на сто процентов, что Овечкин будет демонстрировать тот уровень, который показывал всегда. Не может быть такого, что игрок все свои сезоны в был лидером – и тут у него вдруг ничего не получится.

Дайте Овечкину время, все придет и встанет на свои рельсы, и мы снова будем радоваться его голам и победам.

– Рекорд Гретцки как-то влияет на Овечкина, как вы думаете?

– Я бы не создавал дополнительного давления на Овечкина, привязывая его игру и забитые голы к рекорду Гретцки. Да, об этом все говорят и хотят видеть. Дополнительный ажиотаж вокруг этих цифр может вносить определенную нервозность, но это не имеет никакого значения.

Уверен, что Александр готов справиться с этим давлением. Пожелаем ему удачи для того, чтобы добиться новых достижений, – заявил хоккейный агент.