Дементьев о рекорде Гретцки: «Ажиотаж вокруг этих цифр может вносить нервозность, но Овечкин готов справиться с давлением»
Алексей Дементьев поделился мнением об игре Александра Овечкина в сезоне-2022/23.
На счету нападающего 5 (2+3) очков в 5 играх.
– Не думаю, что Овечкин начал чемпионат недостаточно хорошо. Сезон длинный, много матчей. Я уверен на сто процентов, что Овечкин будет демонстрировать тот уровень, который показывал всегда. Не может быть такого, что игрок все свои сезоны в НХЛ был лидером – и тут у него вдруг ничего не получится.
Дайте Овечкину время, все придет и встанет на свои рельсы, и мы снова будем радоваться его голам и победам.
– Рекорд Гретцки как-то влияет на Овечкина, как вы думаете?
– Я бы не создавал дополнительного давления на Овечкина, привязывая его игру и забитые голы к рекорду Гретцки. Да, об этом все говорят и хотят видеть. Дополнительный ажиотаж вокруг этих цифр может вносить определенную нервозность, но это не имеет никакого значения.
Уверен, что Александр готов справиться с этим давлением. Пожелаем ему удачи для того, чтобы добиться новых достижений, – заявил хоккейный агент.
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