Тренер «Ванкувера» Будро одержал 600 побед в НХЛ за 1049 матчей. Быстрее этой отметки достиг только Боумэн

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Тренер «Ванкувера» Брюс Будро одержал 600 побед в НХЛ за 1049 матчей.

«Кэнакс» прервали серию из 7 поражений на старте сезона, обыграв «Сиэтл» (5:4). 

Для 67-летнего специалиста эта победа стала 600-й в регулярных чемпионатах. Он 22-й тренер в истории (и 6-й действующий), достигший такой отметки. 

При этом быстрее ее достиг только один специалист – Скотти Боумэн (за 1002 матча). Он является рекордсменом лиги по победам (1248 за карьеру). 

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