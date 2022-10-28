Тренер «Ванкувера» Будро одержал 600 побед в НХЛ за 1049 матчей. Быстрее этой отметки достиг только Боумэн

Тренер одержал 600 побед в за 1049 матчей.

«Кэнакс» прервали серию из 7 поражений на старте сезона, обыграв «Сиэтл» (5:4).

Для 67-летнего специалиста эта победа стала 600-й в регулярных чемпионатах. Он 22-й тренер в истории (и 6-й действующий), достигший такой отметки.

При этом быстрее ее достиг только один специалист – (за 1002 матча). Он является рекордсменом лиги по победам (1248 за карьеру).

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