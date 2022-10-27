Генменеджер «Ванкувера» о 7 поражениях подряд: «Несу такую же ответственность, как тренеры и игроки. Мы шестые в списке самых молодых команд в НХЛ»
Генеральный менеджер «Ванкувера» поддержал главного тренера Брюса Будро.
Канадский клуб проиграл все семь матчей на старте нынешнего сезона НХЛ.
«C первого дня сборов у нас хороший контакт с тренерским штабом.
Мы работаем вместе и хотим найти выход из этой ситуации. Я генеральный менеджер, поэтому несу такую же ответственность за происходящее, как тренеры и хоккеисты. Мы работаем все вместе.
Я вижу то, как усердно работает тренерский штаб. Моя задача состоит в том, чтобы помогать им.
Я верю в наш молодой костяк. У нас много хороших и молодых хоккеистов. Мы шестые в списке самых молодых команд в лиге. Поэтому молодому составу еще предстоит многому научиться», – сказал Патрик Альвин.
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