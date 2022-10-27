Генменеджер «Ванкувера» о 7 поражениях подряд: «Несу такую же ответственность, как тренеры и игроки. Мы шестые в списке самых молодых команд в НХЛ»

Генеральный менеджер поддержал главного тренера .

Канадский клуб проиграл все семь матчей на старте нынешнего сезона НХЛ.

«C первого дня сборов у нас хороший контакт с тренерским штабом.

Мы работаем вместе и хотим найти выход из этой ситуации. Я генеральный менеджер, поэтому несу такую же ответственность за происходящее, как тренеры и хоккеисты. Мы работаем все вместе.

Я вижу то, как усердно работает тренерский штаб. Моя задача состоит в том, чтобы помогать им.

Я верю в наш молодой костяк. У нас много хороших и молодых хоккеистов. Мы шестые в списке самых молодых команд в лиге. Поэтому молодому составу еще предстоит многому научиться», – сказал Патрик Альвин.