Генменеджер «Ванкувера» о 7 поражениях подряд: «Несу такую же ответственность, как тренеры и игроки. Мы шестые в списке самых молодых команд в НХЛ»

Теги Ванкувер НХЛ Брюс Будро Патрик Альвин Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувера» поддержал главного тренера Брюса Будро.

Канадский клуб проиграл все семь матчей на старте нынешнего сезона НХЛ.

«C первого дня сборов у нас хороший контакт с тренерским штабом.

Мы работаем вместе и хотим найти выход из этой ситуации. Я генеральный менеджер, поэтому несу такую же ответственность за происходящее, как тренеры и хоккеисты. Мы работаем все вместе.

Я вижу то, как усердно работает тренерский штаб. Моя задача состоит в том, чтобы помогать им.

Я верю в наш молодой костяк. У нас много хороших и молодых хоккеистов. Мы шестые в списке самых молодых команд в лиге. Поэтому молодому составу еще предстоит многому научиться», – сказал Патрик Альвин.

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