Батрак об «Ак Барсе»: «Когда болельщик заходит в автобус и говорит банальности – это ужас. Игрокам было плевать, его никто не слушал, люди сидели в наушниках»

Артем Батрак поделился размышлениями касательно неудачных результатов .

Казанская команда проиграла девять из десяти последних игр.

«Я думаю, что основная проблема «Ак Барса» в том, что тренерский штаб не работает должным образом. привык работать с Харийсом Витолиньшем, но он является главным тренером сборной Латвии и из-за политики не мог тоже отправиться в Казань.

И это стало проблемой для Знарка, который находится не в стандартной для себя ситуации. В итоге он взял в себе в помощники Бойкова и Бабенко, но они, может быть, и хорошие тренеры, но бывшие игроки Знарка.

Они не могут ему противоречить, а если могут – то не знаю, как к этому относится Олег Валерьевич. Поэтому я считаю, что основная проблема кроется в тренерском штабе, который не может достаточно хорошо управлять командой сейчас.

Во-вторых, в команде собраны слишком яркие игроки, и каждый привык быть на ведущих ролях. И чтобы кто-то подвинулся и примерил роль второго номера, должно быть серьезное общение между тренером и игроками. Пишут про разные конфликты в «Ак Барсе». Я не хочу это комментировать, но дыма без огня не бывает, а в Казани явные трения. В «Ак Барсе» не получается все шестеренки объединить в единый механизм.

Как апогей всех проблем «Ак Барса» – то, что случилось после «Зеленого дерби» против «Салавата Юлаева». Хоккей был относительно неплохим, но, когда после матча в автобус команды заходит болельщик и говорит какие-то банальности, для меня это ужас. Он не сказал ничего сверхъестественного, однако какая была реакция игроков – его никто не слушал, люди в наушниках сидели.

Болельщик почувствовал себя крутым, но хоккеистам было плевать. Этим поступком он только все испортил. Я сравниваю это с тем, что случилось в «Спартаке» несколько лет назад, когда болельщики смогли зайти в раздевалку и тогда появился мем про «пластины в голове». И это тоже было выложено в интернет. Ребята, зачем?

Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому в «Ак Барсе» все сложно, и, думаю, там нужно не просто менять игроков, а кого-то из лидеров. И Знарку однозначно нужны помощники в штаб», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».

Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата»: «Чтобы вы так же горели, как мы горим! Забивайте!»