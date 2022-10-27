Быков об «Ак Барсе»: «Знарок – опытный специалист. Когда они пройдут этот непростой этап, это будет очень сильный коллектив»

прокомментировал ситуацию в «Ак Барсе».

Клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате . На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.

«Естественно, что ни игрокам, ни тренеру, ни руководству клуба эта ситуация не нравится. Но когда они пройдут этот непростой этап, это будет очень сильный коллектив. Думаю, что стабильность придет.

Видно, что руководство клуба очень терпеливо и профессионально подходит к этой ситуации, что они доверяют тренерскому штабу.

Олег [Знарок] – опытный специалист, который был в разных ситуациях. Плюс ко всему этому, там собралась опытная команда, игроки тоже не согласны с этой ситуацией. Идут притирки, распределение ролей, было много произведено перестановок в команде в межсезонье. Для всего этого нужно время, чтобы найти взаимопонимание.

Здесь можно пожелать только удачи и чтобы быстрей прошла эта черная полоса Олегу, его команде, его штабу. Это все придаст больше зрелищности чемпионату, будут хорошие дерби, интриги. Болельщики тоже терпеливо ждут и верят!» – заявил бывший главный тренер сборной России.

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