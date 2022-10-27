Александр Пашков: «Руководство «Ак Барса» наворотило дел перед сезоном, теперь мы видим результаты»

поделился мнением о выступлении «Ак Барса» в сезоне-2022/23.

Клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате . На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.

«С одной стороны, конечно, надо что-то решать. Можно даже сказать, хирургическим путем по игрокам и по тренерам. С другой стороны, хорошо помню, что в «Динамо» у Знарка была похожая негативная серия. Потом все выправилось, и был успех. Так что сейчас руководство «Ак Барса» должно принимать решение – хотя они уже наворотили много дел перед сезоном, и теперь мы видим сегодняшние результаты.

Есть дилемма: либо дальше верить в тренера, либо же просто с ним расстаться. Уволить Знарка – это не только объявить его виновным в неудачах, но и взять ответственность на себя, в том числе за селекцию. Руководство клуба сидит и чешет репу, думают, как быть.

Игра лидеров? Ответ неоднозначный: если посмотреть на возраст Радулова и Шипачева, то думаю, что они перешли определенный барьер. Это возраст не для лидеров – лидеры должны быть моложе, крепче, с большой мотивацией, голодные для побед», – сказал олимпийский чемпион.

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