Каменский об «Ак Барсе»: «У Знарка был уже такой момент, когда он проиграл 11 игр подряд с «Динамо», а потом взял Кубок Гагарина»

прокомментировал результаты .

Казанская команда проиграла 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате .

«Идет становление команды. Сейчас в «Ак Барсе» много звезд, одни из лучших игроков нашей лиги.

Чтобы сделать из них команду, нужно время. У Знарка был уже такой момент, когда он проиграл 11 игр подряд с «Динамо», а потом взяли Кубок Гагарина.

От Знарка наверняка требуют результата, и чем быстрее, тем лучше. Возможно, у них есть какой-то план. Раз Олега Знарка пригласили, значит, он должен справиться», – сказал олимпийский чемпион.

У «Ак Барса» дела все хуже: дубль Шмелева в Зеленом дерби приближает отставку Знарка