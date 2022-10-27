Каменский об «Ак Барсе»: «У Знарка был уже такой момент, когда он проиграл 11 игр подряд с «Динамо», а потом взял Кубок Гагарина»

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Валерий Каменский прокомментировал результаты «Ак Барса».

Казанская команда проиграла 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Идет становление команды. Сейчас в «Ак Барсе» много звезд, одни из лучших игроков нашей лиги.

Чтобы сделать из них команду, нужно время. У Знарка был уже такой момент, когда он проиграл 11 игр подряд с «Динамо», а потом взяли Кубок Гагарина.

От Знарка наверняка требуют результата, и чем быстрее, тем лучше. Возможно, у них есть какой-то план. Раз Олега Знарка пригласили, значит, он должен справиться», – сказал олимпийский чемпион.

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