Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата»: «Чтобы вы так же горели, как мы горим! Забивайте!»

Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата» (1:4).

Клуб проиграл 9 из 10 последних игр в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Чтобы вы так же горели, как мы горим! За вас, за каждого! Мы переживаем за вас, за каждого! Чтобы не получили травму, выходя на лед. Чтобы забили гол!

Забивайте, играйте! Вы играете, вы хоккеисты» – сказал один из фанатов.

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