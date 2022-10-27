Фетисов о Знарке: «Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Такова профессия»

поделился мыслями о будущем Олега Знарка в «Ак Барсе».

Клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате . На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.

«Возможно ли увольнение Знарка после такого старта сезона? Философия профессионального спорта достаточно простая. Я же тоже тренером работал, мы успешно играли.

Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Такова профессия. Конечно, неприятно. Знарок – тренер, приносивший победы. Получается не очень хорошая история», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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