КХЛ назвала пресс-службу, сайт, мобильное приложение и видеопроекты «Авангарда» лучшими в лиге

назвала пресс-службу, сайт и мобильное приложение лучшими в лиге.

24 мая в Москве состоялся традиционный семинар по маркетингу и коммуникациям для клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, на котором были названы лауреаты сезона.

Большинство основных номинаций выиграл «Авангард».

Лучшая спонсорская активация – «Авангард»

Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом – «Ак Барс»

Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день – «Трактор»

Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день – «Торпедо»

Лучший проект по работе с молодым поколением – Минск

Самая эффективная работа с атрибутикой и сувенирной продукцией –

Лучший интернет-сайт – «Авангард»

Лучшее мобильное приложение – «Авангард»

Лучшая пресс-служба – «Авангард»

Лучшие видеопроекты – «Авангард»

Лучший игрок по ведению социальных сетей – Егор Яковлев («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо»)

Лучший игрок по взаимодействию со СМИ – Никита Тертышный («Трактор»)

Лучший клубный фотограф – Максим Шмаков («Металлург»).

Лучшая работа в социальных сетях –