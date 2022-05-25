КХЛ назвала пресс-службу, сайт, мобильное приложение и видеопроекты «Авангарда» лучшими в лиге

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КХЛ назвала пресс-службу, сайт и мобильное приложение «Авангарда» лучшими в лиге.

24 мая в Москве состоялся традиционный семинар по маркетингу и коммуникациям для клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, на котором были названы лауреаты сезона.

Большинство основных номинаций выиграл «Авангард». 

Лучшая спонсорская активация – «Авангард»

Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом – «Ак Барс»

Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день  «Трактор»

Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день – «Торпедо»

Лучший проект по работе с молодым поколением – «Динамо» Минск

Самая эффективная работа с атрибутикой и сувенирной продукцией – СКА

Лучший интернет-сайт – «Авангард»

Лучшее мобильное приложение  «Авангард»

Лучшая пресс-служба  «Авангард»

Лучшие видеопроекты – «Авангард»

Лучший игрок по ведению социальных сетей – Егор Яковлев («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо»)

Лучший игрок по взаимодействию со СМИ – Никита Тертышный («Трактор»)

Лучший клубный фотограф – Максим Шмаков («Металлург»).

Лучшая работа в социальных сетях – «Ак Барс»

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