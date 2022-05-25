КХЛ назвала пресс-службу, сайт, мобильное приложение и видеопроекты «Авангарда» лучшими в лиге

КХЛ назвала пресс-службу, сайт и мобильное приложение «Авангарда» лучшими в лиге.
24 мая в Москве состоялся традиционный семинар по маркетингу и коммуникациям для клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, на котором были названы лауреаты сезона.
Большинство основных номинаций выиграл «Авангард».
Лучшая спонсорская активация – «Авангард»
Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом – «Ак Барс»
Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день – «Трактор»
Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день – «Торпедо»
Лучший проект по работе с молодым поколением – «Динамо» Минск
Самая эффективная работа с атрибутикой и сувенирной продукцией – СКА
Лучший интернет-сайт – «Авангард»
Лучшее мобильное приложение – «Авангард»
Лучшая пресс-служба – «Авангард»
Лучшие видеопроекты – «Авангард»
Лучший игрок по ведению социальных сетей – Егор Яковлев («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо»)
Лучший игрок по взаимодействию со СМИ – Никита Тертышный («Трактор»)
Лучший клубный фотограф – Максим Шмаков («Металлург»).
Лучшая работа в социальных сетях – «Ак Барс»