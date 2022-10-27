Андрей Коваленко: «Металлург» пропустил только одну шайбу в последних трех матчах. Работа Рябыкина уже видна!»

Андрей Коваленко высказался об увольнении Дмитрия Рябыкина из «Авангарда».

«Всегда с большим сомнением относился к осенним отставкам тренеров. Это наше, российское, явление, в той же НХЛ осенью отставки просто невозможны, там тренерам доверяют по максимуму. А у нас их в этом сезоне уже две.

В свое время провел хорошие годы в «Авангарде», мы становились чемпионами, благодарен Омску. Но сейчас его хоккейную политику понять не могу: отставка такого популярного человека в Сибири, как Дмитрий Рябыкин, – это нонсенс, тем более после 12-матчевого выезда.

То, что в Омске вокруг моего бывшего партнера по «Авангарду», были непонятные игры, доказывает «Магнитка» и ее тренеры. Посмотрите как изменилась эта команда после прихода Рябыкина в штаб Ильи Воробьева. Ее атака не стала слабее, но в последних трех матчах «Металлург» пропустил только одну шайбу. Работа Рябыкина уже видна!

Если помимо отличного нападения «Магнитка» впервые за последние годы выстроит такую же оборону, то это станет гремучей смесью на плей-офф и заявкой на Кубок Гагарина», – заявил олимпийский чемпион.