Крикунов об «Ак Барсе»: «Пока нет ничего страшного. То, что очки теряются, сейчас не так важно, в этом году 68 игр»

поделился мнением о ситуации в «Ак Барсе».

Клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате . На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.

«Чтобы сказать, что происходит, нужно быть в структуре клуба. И даже там не сразу разберешься, в чем все дело.

По составу команды вроде не должно быть вопросов. С другой стороны, они не забивают много. Тут еще и вратари, видимо, потеряли уверенность в себе.

Это временный момент, и причину нужно искать в самой команде. То, что очки теряются, сейчас не так важно. Самым главным будет плей-офф. И потом, в этом году 68 игр. Тут еще пока нет ничего страшного», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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