Генменеджер «Ак Барса»: «Мыслей об увольнении Знарка нет. Ничего не поменялось, мы ему доверяем»
Генеральный менеджер «Ак Барса» заявил, что клуб не думает над увольнением Олега Знарка.
Клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ. На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.
«Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет.
После поражения «Салавату Юлаеву» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером», – сказал Марат Валиуллин.
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