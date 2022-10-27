Генменеджер «Ак Барса»: «Мыслей об увольнении Знарка нет. Ничего не поменялось, мы ему доверяем»

Теги Ак Барс Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» заявил, что клуб не думает над увольнением Олега Знарка.

Клуб проиграл 9 из 10 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ. На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока, набрав 22 очка в 22 играх.

«Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет.

После поражения «Салавату Юлаеву» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером», – сказал Марат Валиуллин.

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