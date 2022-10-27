Ротенберг о 3:1 с «Нефтехимиком»: «После 1-го периода в раздевалке был серьезный разговор. Ребята – молодцы, отреагировали»

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Главный тренер СКА подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:1).

«Играли против сильного соперника. «Нефтехимик» – молодая, дерзкая, очень быстрая команда с огромным желанием. Они создали нам много сложностей, пришлось их преодолевать.

После первого периода в раздевалке состоялся серьезный мужской разговор. Ребята – молодцы, отреагировали. Включили скорости, начали играть по нашей системе, забили хорошие голы и победили.

Мы работаем дальше, следующая игра – очень важная. Есть возможность завтра чуть-чуть отдохнуть, и летим в Москву.

Отдельная благодарность болельщикам, которые ходят на все наши домашние матчи. Нам было важно показать яркую игру. На фоне усталости не смогли больше забить, но победа есть победа», – сказал Роман Ротенберг.

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