Ротенберг о 3:1 с «Нефтехимиком»: «После 1-го периода в раздевалке был серьезный разговор. Ребята – молодцы, отреагировали»
Главный тренер СКА подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:1).
«Играли против сильного соперника. «Нефтехимик» – молодая, дерзкая, очень быстрая команда с огромным желанием. Они создали нам много сложностей, пришлось их преодолевать.
После первого периода в раздевалке состоялся серьезный мужской разговор. Ребята – молодцы, отреагировали. Включили скорости, начали играть по нашей системе, забили хорошие голы и победили.
Мы работаем дальше, следующая игра – очень важная. Есть возможность завтра чуть-чуть отдохнуть, и летим в Москву.
Отдельная благодарность болельщикам, которые ходят на все наши домашние матчи. Нам было важно показать яркую игру. На фоне усталости не смогли больше забить, но победа есть победа», – сказал Роман Ротенберг.
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