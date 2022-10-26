Вайсфельд о Ротенберге во главе сборной России: «Конечно, возможно, а почему нет? Кто на первом месте – СКА»
Леонид Вайсфельд порассуждал о возможной работе Романа Ротенберга в сборной России.
«Возможно ли, что Ротенберг когда-то станет тренером сборной России? Конечно, возможно, а почему невозможно-то?
Сейчас можно говорить все, что угодно. Кто на первом месте – СКА, какой там отрыв, а кто тренер СКА – Роман Ротенберг.
Почему он не может быть главным тренером сборной?» – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
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